МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским "Вымпелкомом") в рамках размещения пятилетних еврооблигаций, номинированных в рублях, ориентирует инвесторов на доходность в диапазоне 6,5-6,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Заявки на бумаги с погашением в сентябре 2025 года компания собирает в четверг.

Компания провела во вторник серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Компания размещает бумаги в рамках утвержденной в апреле среднесрочной программы облигаций объемом до 6,5 миллиарда долларов или эквивалента в других валютах. Эмитентом выступает Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

В июне в рамках этой же программы холдинг разместил пятилетние еврооблигации в объеме 20 миллиардов рублей с доходностью 6,3% годовых.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. На конец второго квартала оператор обслуживал 49,8 миллиона абонентов мобильной связи и 2,7 миллиона – фиксированной. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. "Вымпелком" — крупнейший актив холдинга.