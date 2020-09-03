МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Объем госзакупок в IT-сфере в России к концу текущего года увеличится на 25% и достигнет примерно 200 миллиардов рублей, заявил РИА Новости президент Лиги Цифровой Экономики и управляющий партнер AT Consulting Сергей Шилов.

По данным Единой информационной системы, в первом полугодии 2020 года объем госзакупок в сфере IT увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 153,2 миллиарда рублей. Значительная часть этих средств пришлась на закупку софта — около 2,7 тысячи процедур.

"До конца года спрос на услуги в области информационных технологий у государственных органов увеличится еще на 25%. Спрос на электронные госуслуги стабильно высок последние несколько лет, он сохранился и в период пандемии", — отметил эксперт.

По его словам, уровень цифровизации органов власти в России один из самых высоких в мире. "За десять лет нам удалось создать удобные каналы общения граждан и государства. Тем не менее еще много типов услуг требуют более пристального внимания со стороны IT-служб ведомств – периодические технические сбои или недостаточно широкая функциональность создают ограничения для граждан. Но это говорит о потенциале данного направления – сегмент будет расти", – считает он.

Шилов отметил, что цифровизация помогла властям в борьбе с распространением коронавируса. "Без технологий борьба с COVID-19 была бы затруднена – благодаря базе городской автоматизации удалось разработать эффективные меры в части взаимодействия с гражданами на всех уровнях. Дальнейшая цифровизация, прежде всего, экстренных служб – абсолютный приоритет для государства. Уверен, что полученный в первой половине года опыт будет активно использоваться", — сказал он.