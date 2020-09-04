МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. Потерять что-то "через QR-код" можно только, если он содержит ссылку на фишинговый сайт, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

"Если вы перейдете по ссылке, которая ведет на подобный сайт, а затем введете платежные данные, подтвердите их паролем или cvc-кодом карты, то, в общем то, приложите значительные усилия, чтобы расстаться с деньгами", — объясняет эксперт.

При этом Оганесян отмечает, что "подделать" QR-код нельзя, потому что никакого разделения на настоящие и фальшивые коды в принципе не существует. Однако прочесть код и определить, что в нем, человек не может. Зато это может сделать смартфон, показав URL. Человеку просто необходимо внимательно посмотреть, куда он ведет.

"Необходимо удостовериться, что домен соответствует компании или сервису, от которого получен код — то есть, принять совершенно стандартные "антифишинговые" меры при получении любой ссылки", — заключил эксперт.