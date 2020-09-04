МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Наибольший риск использования телефона на ходу заключается в том, что вы увеличиваете вероятность дорожно-транспортных происшествий, рассказал агентству "Прайм" директор института IT Университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Самый худший сценарий — люди увлекаются гаджетами и попадают под машину, если мы берем самый негативный случай. Или бывает, что человек идет по тротуару и врезается в столб", — говорит эксперт.

Статистика показывает, что в группе риска молодые люди от 15 до 20 лет. Именно они являются основными пользователями смартфона. Более взрослое поколение чаще использует смартфон по необходимости, а молодое поколение в возрасте от 15 до 20 лет с гаджетами не расстается, приводит статистику эксперт.

"По этой причине снижается и возраст, когда люди начинают обращаться к окулисту. Меняется яркость, вращается экран и на ходу "скачет" картинка, что также плохо для восприятия", — добавляет он.

Самое лучшее для зрения – это зафиксировать экран в одном положении, отключив функцию вращения. В этом случае уменьшится нагрузка на глаза, заключил Косарев.