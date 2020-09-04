МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минкомсвязь РФ методику расчета недополученной выручки операторов связи от обеспечения бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам (проект "Доступный интернет"), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина заместителю министра связи Олегу Иванову. Власти рассматривают вопрос компенсаций для операторов, в том числе за счет рекламы.

Так, по данным издания, власти предлагают компенсировать затраты на бесплатный доступ к социально значимым сайтам, оцениваемые примерно в 200 миллионов рублей за три месяца, размещая на бесплатных сайтах рекламу и баннеры для перехода на платные ресурсы. Как отмечает газета, в письме указано, что методика расчета недополученной выручки операторов связи представлена для определения механизмов компенсации операторам потерь от этого проекта.

Ранее замминистра Иванов в письме Шохину сообщил, что Минкомсвязь вместе с Минфином изучает возможности компенсаций операторам и исключения риска дополнительного налогообложения для них при оказании бесплатного доступа к значимым сайтам, отмечает газета. В Минкомсвязи переписку с РСПП оставили без комментариев, добавив, что затраты операторов минимизируются за счет снижения доли тяжелого контента, для чего были созданы специальные облегченные версии сайтов без видео. В Минфине сообщили газете, что к ним расчеты и предложения Минкомсвязи пока не поступали.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 1 сентября говорил, что правительство не исключает возмещения затрат операторов за участие в проекте "Доступный интернет", напоминает издание.

Источники газеты в операторах связи утверждают, что идея с рекламой не единственный сценарий, который сейчас рассматривается. По их словам, на одном из совещаний в Минкомсвязи обсуждался вариант предоставить операторам в качестве компенсации налоговые вычеты с закупок оборудования для модернизации и расширения емкости сетей. При этом операторы, по словам одного из собеседников, предлагали не ограничивать суммы и объемы закупаемого оборудования.

Минкомсвязь с 1 апреля по 31 декабря проводит эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. В перечне содержится 371 такой ресурс.