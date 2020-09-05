МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Бесхозный телефон не рекомендуется брать в руки, а тем более присваивать себе, даже если вы обнаружили гаджет в людном месте. Дело в том, что телефон может оказаться "невольным" взрывным устройством или быть специально подброшенным в корыстных целях, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"Найденный телефон может содержать компрометирующую информацию, связанную, например, с наркоторговлей или другими преступлениями. В этом случае придётся доказывать полиции, что вы не имеете к этому отношения, предостерегает эксперт.

Также нельзя исключать, что телефон ранее был украден, а затем специально подброшен в людное место, в таком случае новый владелец станет объектом интереса правоохранительных органов, добавляет Боровикова.

Что касается недорогих "потерянных" гаджетов, то в них может быть спрятан троян, который будет шпионить за вами, а в том случае, если вы введете платежные данные, спишет все деньги, что с лихвой покроет затраты на приобретение мошенником “наживки”, предупреждает она.

"Кроме того, найденный телефон может оказаться невольной “бомбой”. Например, у него может плохо работать аккумулятор, из-за чего он взорвется при попытке поставить его на зарядку дома", — отмечает эксперт.

И все же нельзя забывать о том, что владелец находки без всякого злого умысла мог просто выронить свой телефон. В этом случае он может обвинить вас в краже, поэтому если вы все же решили взять телефон, лучше отнесите его в полицию, а не домой или в ломбард, заключила Боровикова.