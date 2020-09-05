МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Скрытые камеры, как правило, устанавливаются в недоступных местах, но при этом ее нельзя установить так, чтобы она была совсем незаметна. Обнаружить записывающее устройство можно с помощью видеокамеры и фонарика на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков.

"После того, как вы включили видеокамеру и фонарь, необходимо выключить в помещении по максимуму свет и начать поэтапно его обходить. Важно осмотреть потолочные зоны, пройтись мимо всех стен рядом с розетками", — объясняет эксперт.

Если скрытая камера в помещении все же есть, то вы увидите на экране смартфона блики. Солдатенков добавляет, что если на смартфоне нет встроенного фонарика, необходимо найти портативный и светить им в одном направлении с включенной камерой на гаджете.

"Не стоит забывать о камерах, которые ведут не только съемку, но и передачу данных, при этом сами данные сохраняются на устройстве, которое может находиться в другом помещении. В этом случае можно использовать мобильные приложения, которые фиксируют электромагнитные поля", — отмечает эксперт.

В случае обнаружения видеокамеры Солдатенков советует зафиксировать ее местонахождение самостоятельно: сфотографировать место и постараться ничего не трогать вокруг, а затем пригласить в помещение сотрудников правоохранительных служб.

"Они должны помочь вам разбираться, кто и с какой целью установил скрытое устройство. Если же вы обнаружили камеру в отеле и сообщили об этом администратору, то записывающее устройство снимут и извинятся, но проблема не решится. Возможно, подобные камеры находятся и в других номерах", — заключил эксперт.