МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. По номеру мобильного телефона с появлением интернета стало легко узнать практически любую информацию о человеке. Для этого понадобится специальное приложение или одна из поисковых систем, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Чтобы узнать, кто именно вам звонит, можно воспользоваться популярным мобильным положением Getcontact, которое содержит в себе "умную телефонную книжку", так как пользователи сливают туда номера телефонов и данные к ним (никнейм человека)", — объясняет эксперт.

Однако он предупреждает, что у Getcontact есть свои минусы, например, регистрируясь в приложении, вы автоматически делитесь своими контактами. Если вас это не устраивает, можно воспользоваться поисковыми системами Google, Yandex, а также социальными сетями.

"Во время поиска нужно указать номер телефона без первой цифры. Как минимум, вы найдете, в каком регионе был зарегистрирован этот номер, а в соцсетях – по привязанному номеру увидите страничку человека, его фотографии и список друзей", — отмечает Мясоедов.

Дополнительные данные о человеке можно получить, используя мессенжеры Viber и WhatsApp. В них бывают указаны не только статусы, но и реальные имя и фамилия, а также фотография, добавляет он.

"Если вы уже узнали ФИО человека и вам нужно еще больше информации, то можно поискать в интернете решения судов, судебных приставов, данные налоговой службы, узнать, нет ли у человека долгов", — заключил Мясоедов.