МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Право на блокировку учетной записи пользователя имеют почтовые сервисы. Они делают это из-за подозрения на взлом, спам-рассылки или по запросу госорганов и соответствующих ведомств. В зависимости от причин блокировки существуют разные способы от нее избавиться, рассказал агентству "Прайм" директор Института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Когда мы заводим почту на Mail.ru и "Яндексе", то по умолчанию соглашаемся на пользовательское соглашение. В нем, если внимательно прочитать условия, говорится, что почтовые сервисы оставляют за собой право удалить или заблокировать учетную запись пользователя. Также почтовые сервисы имеют право приостановить или ограничить доступ к любому из почтовых ящиков без объяснения причин и предварительного уведомления пользователей", — сказал он.

По статистике, блокировка происходит чаще всего из-за того, что почтовый сервис замечает подозрительную активность. Например, попытку входа из нового места, подбор паролей. Вторая часто встречающаяся причина – массовые рассылки с личного ящика. Если со стороны адресатов поступит много жалоб, то вас также занесут в спам. И третья, наименее часто встречающаяся история — блокировка по запросу госорганов и соответствующих ведомств.

В этом случае ящик блокируется для защиты личной конфиденциальной информации. Максимально быстро продолжить работу поможет двухфакторная аутентификация и ее лучше подключить заранее.

В случае, если воспользоваться паролем у вас уже не получается, остается еще один способ получить доступ к письмам — это мобильный телефон. Вы подключаете его и в случае вышеописанной ситуации запрашиваете код безопасности. Вводите его в специально закрытое окно и открываете свою почту. Это самый простой способ доказать, что вы – хозяин почты.

Если этого не сделали заранее, то стоит обратиться в службу поддержки, написать письмо. Как правило, подобные вопросы рассматриваются не больше трех дней, отметил эксперт.

Ранее была популярна практика, когда фиксировался секретный вопрос, ответ на который знаете только вы. И соответственно, вы выбираете девичью фамилию бабушки, которую не забудете ни при каких обстоятельствах. Сейчас же с точки зрения безопасности грамотнее использовать именно двухфакторную аутентификацию.