МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В России вакцину от коронавирусов стали разрабатывать за два года до начала нынешней пандемии COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академика РАН Александра Гинцбурга.

По его словам, вакцина против COVID-19, получившая международное название "Спутник V", создавалась "не на голом месте". В течение 25 лет сотрудники института Гамалеи работали над этой технологией. Изначально она планировалась для генной терапии — когда в организм доставляется человеческий ген, который пытается заместить поврежденный.

С 2014 года эта же технология начала использоваться для конструирования векторных вакцин и была успешно опробована для создания вакцины против вируса Эбола.

Первый препарат от коронавируса на базе технологии стали разрабатывать 2-2,5 года назад, когда "эпидемии COVID-19 не было, никто про этот вирус не знал".

"Мы получили задание на создание вакцинного препарата против другого коронавируса — так называемой MERS с летальностью порядка 40%, гораздо большей, чем у COVID-19. Фактически мы довели эту разработку до окончания второй фазы клинических испытаний, то есть 220 добровольцев, насколько я помню, получили этот вакцинный препарат. Он продемонстрировал свою безопасность, высокую иммуногенность. И в это время фактически началась пандемия COVID-19. Поэтому те самые сотрудники, которые работали над вакциной против MERS, были переключены на создание препарата против COVID-19", — рассказал ученый.