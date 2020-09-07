Apple сообщит на этой неделе дату презентации iphone 12
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Компания Apple может сообщить точную дату презентации смартфона iphone 12 на этой неделе. Как пишет портал ixbt.com, мероприятие будет проводиться в онлайновом формате.
Компания обычно выпускает новое поколение iPhone в первые недели сентября, однако в этом году компания отстает от графика из-за коронавируса.
Ранее инсайдер сообщил, что Apple запланировала опубликовать пресс-релиз 8В сентября, в котором будут представлены новые модели iPad и Apple Watch. Ожидается, что презентация iPhone 12 может состояться 22 сентября.
Предварительное бронирование может начаться ориентировочно в середине октября, а поставки базовой модели — через неделю после этого.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200907/831995381.html