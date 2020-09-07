МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics заключил соглашение с американским оператором сотовой связи Verizon на поставки в США оборудования для 5G стоимостью 6,64 миллиарда долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на компанию.

Как сообщил представитель Samsung, заказ касается поставок сетевого оборудования. Компания при этом отказалась комментировать подробные условия контракта. Отмечается, что срок действия соглашения — с 30 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года.

"После заключения этого долгосрочного стратегического контракта мы продолжим расширять границы применения технологии 5G для обеспечения комфорта клиентов Verizon" — цитирует Рейтер сообщение Samsung.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который запретил американским ведомствам использовать оборудование, произведенное китайскими Huawei и ZTE, из соображений государственной безопасности. В июле правительство Великобритании также озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G-оборудование Huawei, а к 2027 году такое оборудование должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G, добавив, что необходимо привлечь новых поставщиков, таких как Samsung Electronics.

Генеральный директор Verizon Ханс Вестберг (Hans Vestberg) еще в июле прошлого года говорил, что компания не использует оборудование Huawei.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.