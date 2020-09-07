МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Эксперты Российской венчурной компании (РВК) и "Лаборатории Касперского" разработали и вынесли на общественное обсуждение национальные стандарты для безопасного интернета вещей, документы регулируют базовые компоненты и определения для систем IoT в России, говорится в сообщении РВК.

Ожидается, что документ позволит сделать системы интернета вещей экономически эффективными, функционально и информационно безопасными.

"Предложенный в новых проектах документов архитектурный подход, основанный на разделении доменов, – это передовой взгляд на построение систем интернета вещей. Он позволит сделать необходимый шаг к стандартизации на государственном уровне процедур проектирования, реализации и сертификации таких систем", – прокомментировал руководитель управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" Андрей Духвалов.

Публичное обсуждение проектов стандартов продлится до 1 декабря 2020 года. После этого проекты стандартов пройдут согласование в Техническом комитете 194 "Кибер-физические системы" (на базе РВК), а затем будут внесены на утверждение в Росстандарт.

"Летом 2020 года экосистема нормативно-технического регулирования получила мощнейшую поддержку благодаря утверждению крупнейшей серии стандартов интернета вещей, включающей основополагающие принципы взаимодействия участников российского рынка IoT – термины и определения, типовые архитектуры, требования совместимости и так далее. Инициатива "Лаборатории Касперского" закроет один из оставшихся пробелов и, безусловно, станет очередным важным шагом на пути создания прогрессивной системы регулирования цифровых технологий в России", – отметил председатель ТК194, руководитель программ РВК Никита Уткин.