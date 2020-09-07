МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Срок завершения эксперимента с переводом информационных систем госорганов на единую облачную платформу продлен до 30 декабря 2022 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, документом к числу участников эксперимента добавлена Федеральная служба государственной статистики. На сегодняшний день участники эксперимента — Минкомсвязь, Минтруд, Минюст, Государственная фельдъегерская служба, ФТС, Ростехнадзор, Росгвардия, Росархив, Росимущество и ФСС.

Ранее правительство РФ постановило провести с 30 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года эксперимент по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением.

Минкомсвязь в срок до 30 декабря 2019 года должна была создать первую очередь государственной единой облачной платформы, а в срок до 30 сентября 2020 года — отчитаться о ходе эксперимента.