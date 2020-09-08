МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский государственный поисковый сервис "Спутник" закрыт провайдером цифровых услуг "Ростелеком", сообщает портал CNews.

"Спутник" позиционировался как "национальная государственная поисковая система и интернет-портал".

С его сайта убрана поисковая строка, а на главной странице размещены ссылки на другие разработки компании.

Запуск поисковика состоялся в мае 2014 году, одноименного браузера — в сентябре 2015 г. В конце июня 2017 года президент "Ростелекома" Михаил Осеевский выступил с идеей сделать "Спутник" обязательным в госведомствах и госкомпаниях, но инициатива поддержки не получила.