МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp обнаружили набор символов, который выводит из строя мессенджер на смартфонах и планшетах. Как пишет портал iguides.ru, c "текстовой бомбой" столкнулись как пользователи iOS-устройств, так и владельцы смартфонов на базе Android.

Опасное сообщение выглядит как бессмысленный набор странных символов — при их получении WhatsApp вылетает из памяти и больше не может загрузиться, поскольку при повторном запуске снова видит те же символы.

Полностью защититься от этой проблемы невозможно: даже если вы запретите приём сообщений от незнакомых контактов, оно может прийти и от ваших знакомых.



