МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple начнет производство первых iPhone 5G в середине сентября, сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

"Apple преодолела ограничения на поездки и другие сбои, связанные с коронавирусом, чтобы начать производство своих iPhone 5G в середине сентября, сократив задержку производства до нескольких недель вместо месяцев", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что производство начнется в ограниченном масштабе, а массовых объемов, как ожидается, достигнет к концу сентября — началу октября. Собеседники издания отметили, что этот график все еще отстает от обычного графика Apple, когда в августе начиналось массовое производство моделей, выпускаемых в сентябре.

При этом по данным источников, учитывая потерянное время, Apple может не достичь своего производственного плана на год. "(Apple — ред.) заказала компоненты для 80 миллионов iPhone 5G, но… фактическое количество произведенных в этом году телефонов может составить 73-74 миллиона, а оставшаяся часть отложена до начала 2021 года", — сказали собеседники издания.

Отмечается, что производство телефонов 5G начнется как минимум с одной модели, самой дешевой версии с 6,1-дюймовым OLED-экраном и двумя задними камерами. На эту модель приходится около 40% заказов Apple на телефоны 5G. Самой дорогой моделью станет 6,7-дюймовый iPhone 5G с тремя камерами.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.