МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple опубликовала на своем сайте приглашение на мероприятие 15 сентября, в рамках которого, вероятно, представит новые модели iPhone.

На сайте компании сообщается, что мероприятие начнется в 20.00 мск.

Компания не уточняет, чему будет посвящено мероприятие, но, согласно телеканалу CNBC, в ходе него компания покажет новые iPhone. По данным телеканала, в отличие от прошлых презентаций, в этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что компания представит четыре новых iPhone: две модели iPhone 12 и две модели iPhone 12 Pro. Кроме того, Apple может представить новые часы Apple Watch и обновленный iPad Air.

Традиционно представления новых моделей iPhone приходятся на сентябрь, что позволяет предположить, что Apple будет придерживаться этого распорядка.