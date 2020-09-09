МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя – явные признаки скорой "смерти" смартфона. Аккумуляторы в устройствах могут воспламениться, поэтому лучше сразу отнести смартфон в сервисный центр или купить новый, рассказала агентству "Прайм" операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.

"Среди неисправностей, которые говорят о старости устройства, — полосы на экране или долгая загрузка приложений. В последнем случае ремонт возможен: в сервисе сбросят настройки до заводских и попробуют загрузить приложения вновь. Если появились полосы на экране, то нужно менять стекло, однако легче и в некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое", — отмечает эксперт.

О необходимости смены смартфона говорят неожиданные перезагрузки. Отключения – это признаки системного сбоя, который практически невозможно починить. Ремонт вряд ли уместен и в том случае, если сенсорный экран перестал отзываться на прикосновения.

"Такие поломки как правило встречаются у заядлых игроманов. Если устройство приходится заряжать не один раз в день, это уже говорит о его высокой степени износа. Ремонт может быть невозможен или будет стоить очень дорого без всякой гарантии долгой работы устройства. Если вы заметили подобные поломки, стоит задуматься о покупке нового мобильного устройства, которое точно не будет показывать признаков "уставшего от жизни" аппарата", — заключила Тимофеева.