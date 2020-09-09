МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Модели смартфонов и продуктовые линейки производители как правило обозначают специальными буквами или приставками. Они необходимы для дифференциации линеек, и никакой смысловой нагрузки не несут, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

К примеру, флагманы Samsung – модели линеек Galaxy S и Galaxy Note. Galazy Z – экспериментально-имиджевая линейка устройств со сгибающимся экраном, добавил эксперт.

"Samsung Galaxy J – это самые бюджетные модели, почти все сейчас уже сняты с производства. Galaxy A – это большое разнообразие моделей разной стоимости, начальный и средний ценовой сегмент, производитель старается выделить модели линейки Galaxy А дизайном. Galaxy M – линейка среднебюджетных смартфонов под эгидой цена-качество", — объясняет различия моделей эксперт.

У смартфонов Apple дифференциация по линейкам появилась сравнительно недавно: вышли аппараты с приставкой Pro, которые отличаются от обычных аппаратов более качественными дисплеями, камерами и материалами корпуса, отмечает Гриценко.

В выборе смартфона эксперт рекомендует руководствоваться не обозначениями моделей или продуктовых линеек от производителей, а техническими характеристиками. Гриценко рекомендует обращать внимание на наличие модуля NFC, через который можно будет совершать бесконтактные платежи, на влагозащиту.

Если аппарат влагозащищен – значит, перед вами, скорее всего, устройство высшего ценового сегмента. Обратите внимание на вырез фронтальной камеры: если она выполнена вырезом, скорее всего, это бюджетная модель (исключение – все iPhone с системой FaceID), если камера в виде отверстия в дисплее – значит, это средний ценовой сегмент или флагман. Принадлежность к тому или иному ценовому сегменту позволит судить о быстродействии и качестве основной камеры модели, глубоко не погружаясь в спецификации, заключил Гриценко.