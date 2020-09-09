МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple на презентации 15 сентября представит новую модель часов Apple Watch, новые модели iPhone будут представлены позднее, сообщило агентство Блумберг. Apple 15 сентября может представить новые модели iPhone

"Объявление о событии на веб-сайте Apple не имеет типичного слогана, намекающего на то, что будет объявлено", — пишет агентство, однако в приглашении для СМИ написано "Время летит", на основании чего Блумберг делает вывод, что презентация связана с Apple Watch, а не iPhone.

Агентство ранее сообщало, что новые iPhone появятся не раньше октября. Отмечается, что Apple готовится выпустить Apple Watch в бюджетном и более дорогом варианте, а также новый планшет iPad Air. Помимо этого, компания работает над уменьшенной моделью колонки HomePod и новыми наушниками, которые могут быть представлены до конца года. Новые iPhone, которые появятся позже, будут иметь переработанный корпус, обновленные камеры и возможности 5G. Apple также планирует анонсировать первый Mac с собственным процессором.

Во вторник компания сообщила об онлайн-мероприятии, которое состоится 15 сентября и начнется в 20.00 мск.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.