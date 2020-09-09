Apple на презентации 15 сентября представит новые Apple Watch
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple на презентации 15 сентября представит новую модель часов Apple Watch, новые модели iPhone будут представлены позднее, сообщило агентство Блумберг.
"Объявление о событии на веб-сайте Apple не имеет типичного слогана, намекающего на то, что будет объявлено", — пишет агентство, однако в приглашении для СМИ написано "Время летит", на основании чего Блумберг делает вывод, что презентация связана с Apple Watch, а не iPhone.
Агентство ранее сообщало, что новые iPhone появятся не раньше октября. Отмечается, что Apple готовится выпустить Apple Watch в бюджетном и более дорогом варианте, а также новый планшет iPad Air. Помимо этого, компания работает над уменьшенной моделью колонки HomePod и новыми наушниками, которые могут быть представлены до конца года. Новые iPhone, которые появятся позже, будут иметь переработанный корпус, обновленные камеры и возможности 5G. Apple также планирует анонсировать первый Mac с собственным процессором.
Во вторник компания сообщила об онлайн-мероприятии, которое состоится 15 сентября и начнется в 20.00 мск.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200909/832006453.html