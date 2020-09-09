МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Большинство российских сотовых операторов добавили Telegram в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили РИА Новости представители операторов.

Роскомнадзор в июне сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Ряд экспертов заявляли ранее РИА Новости, что на этом фоне аудитория мессенджера может вырасти.

В частности, МТС с сегодняшнего дня обнулила интернет-трафик на популярный мессенджер Telegram для абонентов тарифов линейки "Х", а также опций c безлимитом на популярные соцсети и мессенджеры. "Пользователи линейки тарифов "Х" и опций "ВСети", "Мои мессенджеры" и "Безлимитные мессенджеры" смогут общаться и обмениваться файлами в Telegram без расходования основного пакета интернета", — отметили в компании.

"Билайн" также обнулил трафик мессенджера Telegram для абонентов по всей России в рамках опции "Безлимитные мессенджеры", по условиям которой доступ к мессенджерам предоставляется без расходования пакета интернета. "Таким образом, к примеру, все пользователи тарифной линейки "Близкие люди" в Москве могут общаться в Telegram безлимитно", — пояснили в пресс-службе оператора.

"Мегафон" планирует в ближайшие дни завершить тестирование и полноценно включить Telegram в список мессенджеров, которые не расходуют трафик абонента и работают даже при отрицательном балансе, такая опция доступна на всех тарифах линейки #БезПереплат, отметили в пресс-службе.

В свою очередь, Yota открыла безлимитный доступ к приложению Telegram еще в конце июня, практически сразу после объявления о снятии ограничений в отношении мессенджера. При этом объем трафика пользователей на приложение 19 июня вырос на 33% по сравнению с показателем днем ранее, прокомментировали в пресс-службе. Tele2 также уже запустил услугу, которая позволит клиентам пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета.