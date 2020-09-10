МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Самое главное, что не стоит трогать вообще – это настройки SIM-карты. В результате неосторожных действий можно остаться без интернета или потерять сеть. Вернуть гаджет к заводским настройкам без участия специалиста будет достаточно сложно, рассказала агентству "Прайм" операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.

"Нужно очень аккуратно действовать с подписками или платными услугами – не стоит пытаться их отключить, если они встроены в меню SIM-карты оператором. Также не стоит использовать режим разработчика для самостоятельных внесений изменений в функционал смартфона", — советует эксперт.

Она добавляет, что этот режим создан для тонкой настройки устройств, которые делают на производстве. Что-либо изменив, вы получите устройство, которое работает со сбоями или не работает совсем.

К настройке приложений тоже нужно относиться серьезно — если убрать какие-либо разрешения для приложений, то некоторые программы могут не работать или работать некорректно, отмечает Тимофеева.

Если вы столкнулись с какими-то проблемами в настройках смартфона, лучше обратиться к специалистам в дилерский центр компании-производителя, рекомендует эксперт.

"Здесь тот же принцип, что и с автомобилями: лучше отправить свой Фольксваген в специализированный и сертифицированный дилерский центр, где работают разные специалисты узких специальностей, чем в ремонтную мастерскую, где ремонтируют и китайские автомобили, и немецкие. Со смартфонами так же – лучше обращаться крупные центры компаний-производителей", — заключила Тимофеева.