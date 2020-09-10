МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Для совершения мошеннических действий, связанных с порталом "Госуслуг", могут использоваться фальшивые сайты-двойники, фишинговые ссылки в письмах, отправляемых по почте, и звонки на мобильные телефоны, рассказал агентству "Прайм" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы джет" Александр Рогозин.

"Ссылки на поддельные сайты могут публиковаться в виде рекламы на сторонних сайтах с сообщениями о выплатах населению или льготах, что привлекает своей выгодой. Так, например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт", — объясняет эксперт.

Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, в первую очередь необходимо самостоятельно заходить на официальный сайт портала "Госуслуг". Перед вводом своих учетных данных Рогозин рекомендует проверить, соответствует ли адрес страницы официальному.

"Похожие символы в адресе могут быть заменены (например, g0suslugi.ru или gosulugl.ru). Если предварительно был осуществлен вход на портал в соседней вкладке браузера, то переход по официальной ссылке на сайт "Госуслуг" не должен требовать повторной авторизации. В противном случае это свидетельствует о том, что вы имеете дело с поддельной страницей", — заключил Рогозин.