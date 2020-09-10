МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Власти РФ планируют увеличить долю отечественного программного обеспечения (ПО) в стоимости госзакупок, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Издание отмечает, что по итогам 2019 года уровень импортозамещения софта впервые показал снижение: в госорганах доля закупок отечественного софта упала до 55% с 62,2% годом ранее, а в госкомпаниях и корпорациях — до 38,9% с 65,2%. При этом по итогам 2020 года доля российского ПО в стоимости закупок должна составить не менее 70% для органов госвласти и не менее 50% для госкорпораций и компаний с госучастием, пишет газета.

Как пояснили изданию в Росстате, данные основаны на информации, опубликованной в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Согласно ей, затраты госкорпораций и госкомпаний на приобретение российского ПО в 2019 году составили 1,6 миллиарда рублей, а в совокупности с зарубежным — 4,2 миллиарда, госорганов — 7,3 миллиарда и 13,3 миллиарда соответственно.

По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, существующая версия проекта не финальная, а одна из рабочих. Работу над документом ведут Минкомсвязь, Минэкономразвития и другие федеральные органы, а также эксперты и бизнес-сообщество. В Минэкономразвития изданию уточнили, что результаты будут представлены президенту РФ до 30 октября.