МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис групповых видеозвонков на 128 участников, в которых могут общаться даже не имеющие страницы в соцсети пользователи, говорится в сообщении компании.

"ВКонтакте" запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учёбы, работы и досуга. Здесь бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля в соцсети, доступна и демонстрация экрана. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке, причём устанавливать дополнительные приложения не придётся", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован в соцсети. Если у собеседника нет личного профиля или он не хочет показывать свою страницу, то для добавления в конференцию ему достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя.

Человек, который говорит, определяется автоматически — участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них. Создатель звонка может добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны.

"Каждому в разговоре доступна демонстрация экрана, а также возможность "поднять руку", чтобы ему передали слово. Сервис предупредит, если у пользователя плохое интернет-соединение или он начал говорить, забыв включить микрофон. Ещё одно преимущество сервиса — входящий звонок. Он избавит от необходимости искать и отправлять ссылку с приглашением на встречу или отдельно звать опаздывающих участников", — поясняется в сообщении.

Для обмена файлами предусмотрен чат — в него автоматически добавляются все собеседники. Переписка сохраняется после звонка: все материалы и сообщения останутся доступны, а обсуждение можно будет продолжать в любое время.