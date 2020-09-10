МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Индийская многопрофильная компания Reliance Industries Ltd. хочет продать долю стоимостью около 20 миллиардов долларов в своем розничном бизнесе американской компании Amazon, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Компания Amazon провела переговоры о вложении средств в подразделение Reliance — Reliance Retail Ventures Ltd. — и выразила заинтересованность в обсуждении потенциальной сделки", — приводит агентство слова источника. Он также добавил, что Reliance Industries готова продать Amazon до 40% акций своей дочерней компании.

По оценкам агентства, при стоимости 20 миллиардов долларов сделка станет самой крупной за всю историю Индии, а также крупнейшей для компании Amazon.

Индийская многопрофильная корпорация Reliance Industries Limited (RIL) занимается разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и продажей нефтепродуктов. Кроме того, она занимается телекоммуникационным бизнесом и ритейлом. Штаб-квартира RIL находится в Мумбае.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.