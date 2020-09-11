МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance, являющаяся владельцем приложения TikTok, планирует сделать Сингапур своим плацдармом для развития деятельности в Азии, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Трамп не намерен продлевать крайний срок продажи TikTok

По словам источников, ByteDance намерена потратить несколько миллиардов долларов и создать в Сингапуре сотни рабочих мест в течение следующих трех лет. По словам одного из них, там уже работают 400 сотрудников компании, занимающихся технологиями, продажами и маркетингом. "В планах для Сингапура создание центра обработки данных" — отметили собеседники Блумберга.

Агентство отвечает, что ByteDance успешно реализует планы по продвижению своих социальных сетей в Азии после неудач в Индии и Великобритании, а также в США. Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября ByteDance продала свой бизнес в стране местной компании, иначе TikTok попадет под запрет. В Индии же TikTok входит в число более чем сотни китайских приложений, которые запрещены правительством из соображений безопасности.

Юго-Восточная Азия быстро превращается в важный для крупнейших технологических корпораций Китая регион, отмечает агентство, особенно перед лицом растущей враждебности со стороны США. Сингапур же становится региональной базой как для западных, так и для китайских компаний из-за его развитой финансовой и правовой системы.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.