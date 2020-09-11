У Apple Watch появится новый конкурент
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что очень интересные умные часы Vivo Watch поступят в продажу через два месяца, сообщает портал ixbt.com.
По новым данным, новинка выйдет уже в сентябре.
Часы Vivo Watch будут доступны в двух вариантах размером 42 и 46 мм. Они рассчитаны на работу до 18 дней без подзарядки.
Vivo Watch оснащены модулем NFC, датчиком частоты сердечных сокращений, датчиком насыщенности крови кислородом, а также прочими стандартными функциями, которые представлены в современных умных часах.
Цена ожидается на уровне 150 долларов.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200911/832015784.html