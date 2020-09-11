МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ ведет работу над единой облачной платформой сайтов региональных и муниципальных органов власти, а также бюджетных организаций, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Качанов.

"Что касается стандартизации сайтов. Да, такая активность есть, более того, у нас уже есть заключенные контрактные обязательства. Будет выработана единая облачная платформа сайтов региональных органов исполнительной власти, муниципальных органов исполнительной власти и бюджетных организаций, так называемый госвеб", — сказал Качанов в информцентре ЦИК.

По словам замглавы Минкомсвязи, новая платформа введет единые стандарты по качеству подготовки цифрового контента, по качеству его подачи, а также по единой навигации и дизайну сайтов. Платформа будет включать 250 тысяч бюджетных организаций и органов власти.