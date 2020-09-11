МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Apple уведомила "Россию сегодня" о требовании Службы безопасности Украины (СБУ) удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента AppStore, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

Как сообщили в МИА "Россия сегодня", в письме, полученном от Apple, содержится "уведомление об удалении приложений агентства из украинского сегмента AppStore по просьбе СБУ".

Apple ранее уведомил ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm", популярного новостного приложения Вести.ру, а также НТВ из каталога AppStore на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины.

На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.

Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.