МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Жертвой мошенников может стать любой гражданин, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса или профессии. В практике были случаи, когда на уловки мошенников попадались юристы и сотрудники полиции. Однако традиционно к группе риска относятся люди пожилого возраста, подростки и молодежь до 25-30 лет, а также лица, не имеющие познаний и опыта в юридических вопросах, рассказал агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев.

Способы вычисления мошенниками своих жертв самые разные. Это может быть анализ страниц в социальных сетях, личное общение под видом случайного знакомства, хищение баз данных банков и иных организаций, объясняет эксперт.

"В зависимости от задач, мошенники могут использовать любую информацию, полученную о гражданине. Это и семейное положение, место работы, финансовое положение, а также персональные данные. Хуже всего, если в руки мошенников попадают паспортные данные гражданина. Тогда поле для незаконной деятельности становится практически безграничным", — предостерегает юрист.

"Жертвами автомошенников, или как их называют "автоподставщиков" чаще всего становятся водители с небольшим опытом вождения, поскольку именно данная категория лиц, попав в стрессовую ситуацию, может потерять бдительность и возможность правильно анализировать ситуацию", — отмечает Прокофьев.

Пенсионеры чаще всего "ведутся" на рассылки сообщений или звонки с фразой: "Ваш сын/внук попал в беду. Нужно перевести такую-то сумму денег". Также пожилые люди чаще в свой дом пускают людей, представившихся сотрудниками государственных организаций. Получив доступ в квартиру такие лица быстро похищают деньги и ценные вещи, попавшие в поле их зрения.

"Молодые мамы с детьми чаще всего становятся жертвами интернет мошенников, поскольку проводят большое количество времени в интернете, заказывая различные товары. При этом у многих магазинов существуют фишинговые сайты, через которые мошенники получают реквизиты банковских карт доверчивых покупателей", — отмечает эксперт.

При этом мошенниками в банковской сфере (с банковскими картами) обычно предпринимаются попытки массовой рассылки заведомо ложных сообщений или звонков. Расчёт в данном случае идет именно на массовость. То же самое касается мошенников в интернете. Рассылая массовые уведомления, злоумышленники не анализируют аудиторию, заключил Прокофьев.