МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне. Если вы получили сообщение от незнакомого человека или в строке "отправитель" указано общее название, например, “Info”, открывать СМС не стоит, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"Если в СМС говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется. Иногда ссылку видно сразу в push-окне и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее случайно", — предупреждает эксперт.

Она добавляет, что любые обезличенные эмоционально окрашенные обращения, а также любые сообщения о выигрышах — это всегда признаки мошенничества, и открывать такие СМС не стоит ради собственной безопасности.

"Вирус, полученный в результате перехода по ссылке, может похитить ваши персональные данные и оставить без средств на карте. Какие бы акции, скидки и срочную информацию ни обещали при ответе на сообщение или при переходе по ссылке, лучше всего сразу удалить СМС", — заключила Боровикова.