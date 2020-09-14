МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Количество преступлений в России, которые совершаются с использованием смартфонов и информационных технологий, резко увеличилось, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"У нас резко увеличилось количество преступлений, которые в том числе совершаются с использованием смартфонов и информационных средств и технологий", — сказал Шадаев журналистам.

В начале сентября Минцифры РФ создало межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами противодействия телефонному мошенничеству. В состав группы вошли представители Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи.

Основными задачами рабочей группы станут разработка рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на блокировку несанкционированного использования телефонных номеров, подготовка предложений по совершенствованию законодательства. Кроме того, группа планирует уделять внимание алгоритмам функционирования сервисов IР-телефонии, а также выявлению и блокировке номеров телефонов колл-центров мошеннической направленности.

"Мы обсудили и считаем, что это очень важная мера, как нам снижать и количество преступлений, когда звонят и используют всякие технологии для того, чтобы заставить человека сделать какой-то перевод, так и напрямую все, что касается просто телефонного спама, рекламы всевозможной и прочего. Эти два направления сейчас в очень высоком приоритете", — пояснил Шадаев.

Спам — это серьезный раздражающий фактор, продолжил он. "Это всегда отрывает нас, это даже не вопрос денег, это вопрос некоторого неудобства, которое люди испытывают, а никакой системы защиты нет", — заключил министр.