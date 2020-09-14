МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Изменение сокращенного наименования министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ связано с тем, что слово "цифра" стало доминирующим, пояснил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

Правительство РФ изменило сокращенное наименование министерства с Минкомсвязи на Минцифры России. Соответствующие изменения внесены в положение о министерстве.

"Это больше акцент на то, что у нас цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая трансформация в последнем указе президента. Цифровая трансформация — одна из пяти целей национального развития до 2030 года. Слово "цифра" явно стало более доминирующим", — прокомментировал Шадаев.

"Цифровые технологии получили оформление в виде Минцифры", — пояснил он.

В мае 2018 года министерство связи и массовых коммуникаций РФ было переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, однако сокращенное название до последнего времени оставалось прежним – Минкомсвязь.