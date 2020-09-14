МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia купит британского разработчика мобильных процессоров ARM Holdings у японской холдинговой компании SoftBank, сообщается в пресс-релизе Arm.

"Nvidia и SoftBank Group Corp. (SBG) сегодня объявили об окончательном соглашении, в соответствии с которым Nvidia приобретет ARM Limited у SBG и SoftBank Vision Fund в рамках сделки на сумму 40 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Расчеты по сделке будут осуществлены в денежных средствах и в акциях. Так, 12 миллиардов будут выплачены денежными средствами, а 21,5 миллиард долларов — акциями Nvidia, для чего американская компания проведет допэмиссию на 44,3 миллиона акций. Кроме того, акции Nvidia на 1,5 миллиарда долларов получат сотрудники ARM. Условия сделки также предусматривают, что SoftBank может дополнительно получить 5 миллиардов долларов в денежных средствах или акциях в зависимости от будущих финансовых показателей ARM.

Закрытие сделки ожидается примерно через 18 месяцев после получения одобрения регуляторов Великобритании, Китая, Европейского Союза и США.

Британская корпорация ARM Holdings является одним из крупнейших разработчиков и лицензиаров чипов для процессоров, которые используются в портативных и мобильных устройствах. Основана в 1990 году как совместное предприятие Acorn Computers, Apple Inc. и VLSI Technology.

Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Число сотрудников насчитывает более 11 тысяч.