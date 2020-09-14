МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") приобрел у американской корпорации Radisys программу, позволяющую разрабатывать в России открытые 5G-платформы для операторов связи, говорится в сообщении Российской венчурной компании (РВК).

Данный проект реализуется в рамках госпрограммы Лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ). ЛИЦ на базе "Сколтеха" был создан в 2020 году, оператором отбора ЛИЦ в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" выступает РВК. На реализацию программы центра будет выделен грант в размере 300 миллионов рублей.

"Сколтех" приобрел у Radisys полный программный стек для базовых станций четвертого и пятого поколения связи (4/5G), в том числе с поддержкой миллиметрового диапазона. Это базовое программное обеспечение в парадигме OpenRAN, которое может использоваться "Сколтехом" без ограничений со стороны зарубежного партнера. На базе этого софта специалисты института разрабатывают ПО базовой станции 4/5G. Основные заказчики – это операторы, а также компании-производители, желающие создавать отечественное оборудование для сетей четвертого и пятого поколений связи", — говорится в сообщении.

"Благодаря заинтересованности Radisys в развитии нашего проекта, мы получили совершенно уникальные права на ПО. Они включают в себя право на полное владение, развитие и продажу "Сколтехом" софта на базе продукта Radisys в исходных кодах. Это означает, что программное обеспечение полностью локализовано в РФ", — отметил руководитель ЛИЦ Виталий Шуб.

"Сколтех" — негосударственный технологический университет, один из ключевых элементов инновационного центра "Сколково". Создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института (США). Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков.