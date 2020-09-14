Apple может не показать новые модели iPhone на грядущей презентации
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Американский производитель смартфонов Apple не планирует представлять новые модели флагмана iPhone на презентации, которая намечена на вторник, 15 сентября.
Об этом сообщил технический аналитик и инсайдер Джон Проссер.
Он считает, что на презентации корпорация представит новые версии умных часов: Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 или Apple Watch и Watch Pro, а также будут продемонстрированы новые планшеты iPad Air 4 и iPad 8.
Что касается телефонов, то в этот раз презентация пройдет без них.
"Я уверен, на презентации может быть что-то еще, но перечисленные гаджеты будут основными. Никаких iPhone или AirPods Studio", — пишет он в своем аккаунте в twitter.
Ранее о том, что Apple не представит новых iPhone осенью текущего 2020 года, писала газета Financial Times.
По данным издания, решение не показывать новые смартфоны компании может быть связано с нарушением цепочки поставок из-за коронавируса и связанными с ним ограничениями многих стран мира.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200914/832021414.html