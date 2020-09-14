МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Американский производитель смартфонов Apple не планирует представлять новые модели флагмана iPhone на презентации, которая намечена на вторник, 15 сентября.

Об этом сообщил технический аналитик и инсайдер Джон Проссер.

Он считает, что на презентации корпорация представит новые версии умных часов: Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 или Apple Watch и Watch Pro, а также будут продемонстрированы новые планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

Что касается телефонов, то в этот раз презентация пройдет без них.

"Я уверен, на презентации может быть что-то еще, но перечисленные гаджеты будут основными. Никаких iPhone или AirPods Studio", — пишет он в своем аккаунте в twitter.

Ранее о том, что Apple не представит новых iPhone осенью текущего 2020 года, писала газета Financial Times.

По данным издания, решение не показывать новые смартфоны компании может быть связано с нарушением цепочки поставок из-за коронавируса и связанными с ним ограничениями многих стран мира.