МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировые продажи смартфонов iPhone замедлились в преддверии презентации Apple, которая должна пройти завтра, 15 сентября, пишет издание GizmoChina со ссылкой на отчет агентства Wave7 Research.

Как отмечают аналитики, за последние месяцы продажи смартфонов американской корпорации Apple, в частности, моделей iPhone 11 и SE, резко снизились.

В то же время на этом фоне снижение не кажется существенным, отмечается в отчете.

По мнению экспертов, падение продаж связано в первую очередь с пандемией коронавируса: в США работают только 58% розничных магазинов Apple, а в конце июня их было 80%.

Также отмечается, что покупатели ждут представления компанией новых iPhone и считают начало сентября — накануне презентации — худшим временем для приобретения смартфонов. После выхода новых гаджетов цены на прошлогодние снизятся.

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