МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom подписали соглашение о намерении объединить технологии и абонентскую базу по бизнес-модели разделения расходов и доходов, говорится в сообщении Danycom.Mobile.

"В соответствии с соглашением операторы предпринимают необходимые действия для портирования абонентов Danycom.Mobile в сеть оператора MCN Telecom, который, в свою очередь, подтверждает готовность предоставлять перенесенным абонентам услуги мобильной связи. Расходы на ресурсы инфраструктуры, техническую поддержку абонентов, продвижение и продажу услуг, как и доходы, распределяются в соответствии с условиями соответствующих договоров, находящихся на завершающей стадии переговоров", — отмечается в сообщении.

Операторы объединяют технологические и финансовые ресурсы с целью создания крупного игрока на рынке мобильной связи, а также для минимизации расходов на инфраструктуру и увеличения доходов от услуг связи и дополнительных продуктов и сервисов. Финансовую сторону соглашения стороны не разглашают. При этом директор по развитию группы компаний Danycom Владислав Деминский уточнил, что для абонентов переход из одной сети в другую будет без потерь в качестве обслуживания, бренд компания сохранит, тарифные планы останутся прежними.

"Мы видим данное стратегическое партнёрство как серьезный прорыв в построении уникальной цифровой экосистемы в соответствие с лучшими мировыми трендами и практиками. Danycom как IT-компания с многолетним опытом работы располагает экспертизой в разработке программного обеспечения, а MCN Telecom является разработчиком телеком-платформы по оказанию услуг связи", – также приводятся в сообщении слова Деминского.

"Наше взаимодействие позволит значительно расширить присутствие объединенных бизнесов как внутри страны, так и на зарубежных рынках, предложив клиентам самые современные IT-решения", – добавил он.

Danycom.Mobile – виртуальный мобильный оператор, работающий на базе сетей Tele2. С декабря 2017 года оператор работал в тестовом режиме, коммерческий запуск состоялся 18 июня 2018 года. Danycom.Mobile обеспечивает покрытие во всех регионах России, вне зон покрытия Tele2 SIM-карта автоматически переключается на вышки партнеров.