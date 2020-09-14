МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский интернет-гигант "Яндекс" поможет китайской корпорации Huawei разработать голосовой помощник на русском языке.

Как пишет "Коммерсант" в понедельник, китайский помощник будет основан на технологической платформе "Алисы". Это необходимо, чтобы адаптировать китайский продукт для российского рынка.

Новинка появится уже на смартфоне EMUI 11.

Сейчас помощник Celia доступен на смартфонах, работающих на оболочке EMUI: он доступен на английском, испанском и французском языках.

Компания Huawei готовит к запуску помощник на русском, итальянском, немецком и японском языках.

Именно в разработке русскоязычной версии будут применяться наработки "Алисы" "Яндекса".

Huawei и ранее сотрудничала с "Яндексом": помощник "Алиса" предустановлен на смартфоны Honor 30 Pro+.