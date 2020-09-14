МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom и французская OVHcloud планируют создать платформу облачных вычислений для европейских компаний государственного сектора, сообщается в пресс-релизе немецкой компании.

"В рамках этого партнерства OVHcloud и T-Systems (IT-подразделение Deutsche Telekom — ред.) будут участвовать в разработке уникальной общедоступной облачной платформы Openstack. Эта новая платформа будет отвечать потребностям государственного сектора, а также… компаний всех размеров, работающих в стратегических областях" — говорится в сообщении.

Отмечается, что развитие совместного проекта OVHcloud и T-Systems вносит вклад в создание европейской облачной платформы Gaia-X, проект которой в июне представили министры экономики Германии и Франции Петер Альтмайер и Брюно Ле Мэр.

Агентство Рейтер отмечает, что это партнерство — попытка предложить европейскую альтернативу Amazon, Microsoft и Google в сфере облачных вычислений. Согласно маркетинговым исследованиям, которые приводит агентство, во втором квартале совокупная доля трех американских компаний на мировом рынке составила 60%.

Deutsche Telekom немецкий телекомуникационный холдинг со штаб-квартирой в Бонне. Французская компания OVHcloud — поставщик облачных услуг, насчитывает более 2 тысяч сотрудников и имеет 30 центров обработки данных по всему миру.