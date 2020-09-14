МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Платформа YouTube запускает свой сервис для создания коротких видео длительностью до 15 секунд — YouTube Shorts, сообщила компания.

"Мы рады сообщить о создании YouTube Shorts — нового сервиса для коротких видеороликов прямо на платформе YouTube…", — говорится в релизе компании. Компания также отметила, что бета-версия будет запущена в ближайшие дни в Индии, затем функции сервиса будут пополняться, а сам YouTube Shorts будет запущен в большем количестве стран.

В бета-версии пользователям YouTube Shorts будет доступна многосегментная камера для объединения нескольких видеоклипов, возможность записи видео с музыкой из библиотеки песен, регулятор скорости и таймер. В сообщении также уточняется, что максимальная длительность видео — 15 секунд.

Создание коротких видео стало особенно популярным в 2019 году с распространением китайского приложения TikTok. При этом YouTube в своем сообщении отметила, что первое видео "Я в зоопарке", созданное пользователем платформы, длилось 18 секунд и что с развитием технологий люди могут развлечься или получить информацию с помощью небольшого по объему контента в свободные минуты.