Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Самое главное во время телефонного разговора с предполагаемым мошенником – говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он сам начал понимать, что его "раскусили", рассказала агентству "Прайм" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.
"Для начала можно спокойно поинтересоваться, откуда он взял номер телефона, на который звонит, в курсе ли, что таким образом нарушает закон о защите персональных данных и будет отвечать за этой по всей строгости закона", — отмечает эксперт.
Нередко на злоумышленника на том конце провода безотказно действует предупреждение, что у его собеседника якобы при каждом телефонном разговоре включается диктофон. И весь их разговор будет записан, добавляет Сулим.
"Неплохим способом психологического воздействия на мошенника является "троллинг". К примеру, когда преступник просит собеседника назвать данные своей банковской карты, тот в ответ достаточно серьезным тоном выполняет его просьбу, но при этом называет вымышленные цифры", — считает она.
Если вам часто звонят мошенники, то можно установить функцию "звонок за счет собеседника". В этом случае разговор с мошенником вряд ли затянется, отмечает Сулим.
Главное помнить, что прямые угрозы судом и полицией, крики и скандалы только подпортят вам нервы, но особого воздействия на мошенников такие действия не оказывают, заключила эксперт.
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