МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Американская компания Apple может объявить о начале продаж нового iPhone 12 уже с 16 сентября. Как сообщают китайские инсайдеры, телефоны могут оказаться в продаже уже на следующий день после официальной презентации устройства.

Ритейлеры в Китае уже начали готовиться к продажам новых моделей iPhone на этой неделе. Такой малый срок между презентацией и запуском продаж инсайдеры связывают с желанием компании нарастить продажи за счет импульсивных покупателей: они могут пойти за новым гаджетом под впечатлением увиденной презентации.

Также не исключается, что Apple действительно решила изменить стратегию запуска продаж своих новых продуктов. Ранее сообщалось о том, что менеджмент Apple модет и вовсе отказаться от идеи в ходе онлайн-презентации показать новые смартфоны.