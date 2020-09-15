МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Кибератаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий в мире в первом полугодии участились, этот тренд может быть связан с появлением новых программ-червей, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". Банковские трояны и черви стали фаворитами хакеров в августе

"В первые шесть месяцев 2020 года доля атакованных компьютеров выросла по сравнению с предыдущим полугодием с 38% до почти 40% в системах автоматизации зданий и с 36,3% до 37,8% в АСУ ТП (автоматизированных системах управления технологическим процессом — ред.) нефтегазовой отрасли", — говорится в сообщении.

При этом в первом полугодии 2020 года вредоносные объекты были заблокированы на трети (32,2%) компьютеров АСУ ТП в России (среднемировой показатель — 32,6%). По сравнению с предыдущим полугодием этот показатель снизился на 6 и 11 процентных пунктов для мира и России соответственно.

"Рост атак на компьютеры АСУ ТП в нефтегазовой отрасли может быть связан с появлением множества новых программ-червей, написанных на скриптовых языках, в частности Python и PowerShell. Эти зловреды умеют собирать логины и пароли из памяти системных процессов с помощью разных версий утилиты Mimikatz. С конца марта до середины июня 2020 года эксперты находили большое количество таких червей, преимущественно в Китае и на Ближнем Востоке", — поясняют эксперты.

Помимо этого, в первом полугодии 2020 года продолжили атаковать компьютеры АСУ ТП программы-вымогатели. "Печально известными стали инциденты, связанные с сериями атак программ-вымогателей на медицинские организации и промышленные компании в разных странах мира. Россия находится в середине мирового рейтинга по проценту компьютеров АСУ ТП, атакованных вымогателями, с 0,46%. С января этот показатель увеличивался и достиг максимума в апреле, а в мае-июне пошел на спад", — говорится в сообщении.

"Для промышленных объектов ввиду отсутствия на местах некоторых сотрудников дополнительно стало сложнее быстро среагировать на инцидент путем, например, перевода атакованной системы в режим ручного управления. Это означает, что последствия атаки могут стать более разрушительными. Поскольку, как мы видим, системы автоматизации зданий и нефтегазовые предприятия стали чаще, чем раньше, сталкиваться с киберугрозами, мы рекомендуем владельцам и операторам таких систем принять дополнительные меры безопасности", — прокомментировал старший исследователь-разработчик Kaspersky ICS CERT Кирилл Круглов.