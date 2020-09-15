Samsung собрал 50 тысяч предзаказов на Galaxy Z Fold 2
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель гаджетов Samsung заявил, что предзаказ на новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 2 оформили 50 тысяч человек.
Напомним, что стоимость одного смартфона составит $2000. Это не помешало высокому спросу на модель.
Предшествующая модель Galaxy Z Fold за такой же период предзаказа смогла собрать только вполовину меньше предзаказов.
покупатель Galaxy Z Fold 2 получит гаджет, оборудованный экраном в 6,2 дюйма, частота обновления кадров — 60 Гц. Внутренний дисплей устройства — 7,6 дюйма.
За производительность отвечает мощный чип Snapdragon 865+ с объемом памяти в 12 гигабайт.
Размер постоянной памяти — 256 гигабайт.
Батарея — на 4500 мАч — оборудована функцией быстрой зарядки на 25 Вт.
Телефон оборудован сканером отпечатков пальцев на боковой панели.
Работает телефон на современной операционной системе Android 10.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200915/832027770.html