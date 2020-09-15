МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель гаджетов Samsung заявил, что предзаказ на новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 2 оформили 50 тысяч человек.

Напомним, что стоимость одного смартфона составит $2000. Это не помешало высокому спросу на модель.

Предшествующая модель Galaxy Z Fold за такой же период предзаказа смогла собрать только вполовину меньше предзаказов.

покупатель Galaxy Z Fold 2 получит гаджет, оборудованный экраном в 6,2 дюйма, частота обновления кадров — 60 Гц. Внутренний дисплей устройства — 7,6 дюйма.

За производительность отвечает мощный чип Snapdragon 865+ с объемом памяти в 12 гигабайт.

Размер постоянной памяти — 256 гигабайт.

Батарея — на 4500 мАч — оборудована функцией быстрой зарядки на 25 Вт.

Телефон оборудован сканером отпечатков пальцев на боковой панели.

Работает телефон на современной операционной системе Android 10.