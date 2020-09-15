РИГА, 15 сен — ПРАЙМ. Двенадцать белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию, заявил журналистам министра экономики республики Янис Витенбергс.

Для того чтобы белорусские IT-компании могли быстрее перенести бизнес в Латвию, сформирована специальная команда, куда входят представители министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР).

"Мы осознаем, что этим компаниям сейчас проблематично получить необходимые справки в госучреждениях Белоруссии, поэтому с каждой компанией работаем индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов. Желание переехать в Латвию изъявили 12 компаний", — рассказал Витенбергс.

По данным министерства, эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий, а также специализируются на "зеленой" энергетике.