МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россияне в текущем году увеличили покупки беспроводных колонок, сообщили РИА Новости представители российских сетей электроники. В первую очередь положительная динамика обусловлена растущей популярностью колонок с голосовыми ассистентами.

В частности, в сети "М.Видео-Эльдорадо" спрос на них увеличился в 6,5 раза в количественном выражении и в 5 раз в денежном. На данный момент на российском рынке доступно порядка 20 "умных" моделей, а их стоимость варьируется от 4 до 30 тысяч рублей. "В январе-июле 2020 года средний чек составил 5,7 тысячи рублей, а абсолютное большинство продаж пришлось на устройства с виртуальным ассистентом "Алиса" от компании "Яндекс", — уточнили в компании. Самым продаваемым устройством стала "Яндекс.Станция Мини".

Лидерство в штучном выражении у устройства и в сети "Мегафон", она занимает долю 39%. По мнению гендиректора "Мегафон Ритейл" Андрея Левыкина, спрос на такие колонки, безусловно, будет расти, с ростом популярности самой технологии голосовых ассистентов и их интеграции с продуктами "умного дома". В целом, в сети отметили рост портативной акустики в этом году. "В первом квартале продажи колонок выросли практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале продажи на 70% выше, чем в прошлом году, и на 42% выше, чем в первом квартале", — резюмировал Левыкин.

Увеличились продажи беспроводных колонок за первые восемь месяцев 2020 года и в МТС, на 9,2% в натуральном и 20% в денежном выражении. "Лидером стала компания JBL, которая занимает около 70% российского рынка в количественном значении. За год бренд укрепил свои позиции на 7 процентных пунктов", — рассказали в компании. Лидерство в продажах бренд удерживает и в сети "М.Видео-Эльдорадо".

По данным ритейлера, всего в январе-июле россияне приобрели около 1,3 миллиона девайсов на сумму 6,7 миллиарда рублей, что больше на 31% в штуках и 38% в деньгах по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Популярности портативной беспроводной акустики способствует повышение качества воспроизводимого звука и защиты устройств от ударов и влаги (защиту от воды имеют более 70% проданных устройств), спрос на дополнительные световые эффекты (+85% в штучных продажах год к году), а также распространение музыкальных стриминговых сервисов", — отмечают в компании.

В "Связном" с января по август продажи портативных колонок и колонок с голосовым помощником выросли на 20% в натуральном выражении и 25% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Портативные колонки практически полностью заменили громоздкие музыкальные центры. Не уступая в качестве звука, они стоят в несколько раз дешевле и легко помещаются в багаж или сумку", — пояснили в компании. Чаще всего в сети клиенты приобретают обе версии "Яндекс.Станции", на которые приходится более 90% продаж.