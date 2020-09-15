ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Компания Apple представляет во вторник свои новинки: впервые с 2012 года осенняя презентация обошлась без новой линейки iPhone, компания показала новые Apple Watch и iPad, сообщил гендиректор Apple Тим Кук. У Apple Watch появится новый конкурент

"Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах — Apple Watch и iPad", — сказал глава компании Тим Кук в видеообращении, открывая презентацию. Компания ведет прямую трансляцию на своем сайте.

Она представила шестое поколение часов Apple Watch.

Часы, как и предполагали наблюдатели, стали основной темой презентации, слоганом которой компания выбрала слова "Время летит" (Time Flies).

Новые Apple Watch Series 6, как и ожидалось, получили функцию контроля уровня кислорода в крови пользователя и продолжительности сна, они могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук. Помимо этого, как сообщили в компании, новинка станет "самой цветной" и яркой за свою историю. Новинка, по данным ее создателей, станет на 20% мощнее, чем предшествующая модель, получит более яркий экран.

Второй раз из-за пандемии коронавируса новинки представляют в форме видеопрезентаций без присутствия гостей в зале.

Сентябрьская конференция традиционно становилась площадкой представления нового поколения iPhone, так происходило с 2012 года, когда была представлена модель iPhone 5. Между тем, еще в конце июля текущего года стало известно, что в этом году представление новинки произойдет "на несколько недель" позже обычного. Задержка, предполагается, вызвана сложностями с поставками на фоне пандемии коронавируса и, как ожидают эксперты отрасли, может означать, что знакомство с iPhone 12 произойдет ближе к дате начала продаж новинки, что, как ожидается, произойдет в октябре.

Как сообщали специализированные издания накануне презентации, в этом году будет представлено четыре модели смартфона: iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также две более дорогие модели iPhone 12 Pro с экраном в 6,1 и 6,7 дюйма. Как сообщает издание The Verge, если эта информация подтвердится, iPhone 12 с экраном 5,4 станет самым маленьким с 2016 года, а модель с экраном 6,7 будет самой большой в истории iPhone.